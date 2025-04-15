В этом году олимпиадные задания затрагивали глубокие аспекты физики, электроники и схемотехники, с особым акцентом на проектирование аппаратной части сенсорных систем. Участникам надо было создать беспроводное зарядное устройство для сенсоров с низким КПД передачи энергии, что потребовало не только знаний, но и инновационного подхода.

В течение пяти дней участники работали над проектами, а затем защищали их перед жюри. Экспертами стали представители «Микрона», «Смарт-Парка» и МИЭТа. Среди партнеров олимпиады — завод «Протон» и ЗНТЦ. Эксперты отметили высокий уровень выполнения заданий, особенно у тех команд, которые грамотно распределили задачи внутри коллектива. Это подчеркнуло важность развития командной работы и гибких навыков.