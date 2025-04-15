В финале Национальной технологической олимпиады в Зеленограде школьники справились со сложной инженерной задачей 15.04.2025 ZELENOGRAD.RU

80 школьников со всей России прошли через финал Национальной технологической олимпиады (НТО), которая прошла на базе МИЭТа. Они не только проявили свои инженерные способности, но и получили шанс на дополнительные баллы к ЕГЭ, что может сыграть ключевую роль при поступлении в ведущие вузы страны.

В этом году олимпиадные задания затрагивали глубокие аспекты физики, электроники и схемотехники, с особым акцентом на проектирование аппаратной части сенсорных систем. Участникам надо было создать беспроводное зарядное устройство для сенсоров с низким КПД передачи энергии, что потребовало не только знаний, но и инновационного подхода.

В течение пяти дней участники работали над проектами, а затем защищали их перед жюри. Экспертами стали представители «Микрона», «Смарт-Парка» и МИЭТа. Среди партнеров олимпиады — завод «Протон» и ЗНТЦ. Эксперты отметили высокий уровень выполнения заданий, особенно у тех команд, которые грамотно распределили задачи внутри коллектива. Это подчеркнуло важность развития командной работы и гибких навыков.

«Проекты выполнены на высоком уровне. Большинство команд справились с поставленными задачами. Сложным этапом была обработка сигнала, но участники справились и с ним», — считает Владимир Жмылев из Института МПСУ.

Олимпиада в 2025 году стала более масштабной: увеличилось количество участников и расширилась география. В этом году к школьникам из крупных городов присоединились ребята из Архангельска, Кемерово, Самары и других регионов, отметил Юрий Устинов, начальник Центра профориентации МИЭТа.

Национальная технологическая олимпиада проводится с 2015 года и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». За это время в ней приняли участие более 300 тысяч школьников.

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