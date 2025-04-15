80 школьников со всей России прошли через финал Национальной технологической олимпиады (НТО), которая прошла на базе МИЭТа. Они не только проявили свои инженерные способности, но и получили шанс на дополнительные баллы к ЕГЭ, что может сыграть ключевую роль при поступлении в ведущие вузы страны.
В этом году олимпиадные задания затрагивали глубокие аспекты физики, электроники и схемотехники, с особым акцентом на проектирование аппаратной части сенсорных систем. Участникам надо было создать беспроводное зарядное устройство для сенсоров с низким КПД передачи энергии, что потребовало не только знаний, но и инновационного подхода.
В течение пяти дней участники работали над проектами, а затем защищали их перед жюри. Экспертами стали представители «Микрона», «Смарт-Парка» и МИЭТа. Среди партнеров олимпиады — завод «Протон» и ЗНТЦ. Эксперты отметили высокий уровень выполнения заданий, особенно у тех команд, которые грамотно распределили задачи внутри коллектива. Это подчеркнуло важность развития командной работы и гибких навыков.
«Проекты выполнены на высоком уровне. Большинство команд справились с поставленными задачами. Сложным этапом была обработка сигнала, но участники справились и с ним», — считает Владимир Жмылев из Института МПСУ.
Олимпиада в 2025 году стала более масштабной: увеличилось количество участников и расширилась география. В этом году к школьникам из крупных городов присоединились ребята из Архангельска, Кемерово, Самары и других регионов, отметил Юрий Устинов, начальник Центра профориентации МИЭТа.
Национальная технологическая олимпиада проводится с 2015 года и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». За это время в ней приняли участие более 300 тысяч школьников.