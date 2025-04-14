Абонементы стоят 1700, 2400 и 2800 рублей в месяц. Последний включает доступ во все клубы сети, групповые занятия, спа и возможность приводить семью или друзей. Расписание тренировок на ближайшие дни уже появилось на сайте.

Бассейна в клубе нет, но, по словам сотрудников, он должен появиться в здании отдельно. К DDX он отношения не имеет: говорят, будет скорее «оздоровительным» — для беременных, мам с детьми и т. п.

Ремонт в здании продолжается, в одном из помещений появился распределительный центр «ВкусВилла» (рядом со зданием уже появился транспорт курьеров), часть помещений пока пустует.

Клуб будет работать ежедневно с 6:00 до 24:00. Второй DDX в Зеленограде находится на площади Юности, в здании бывшего кинотеатра «Электрон».