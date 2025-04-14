Яндекс карты честно рисуют эту дорогу как перекрытую и строят маршрут в объезд: сначала через Кутузовское шоссе, а потом — через жилые дворы. Но дворе не рассчитаны на проезд большегрузов: развернуться негде, на углах припаркованы машины, сквозного выезда нет.

Отсюда и последствия: недавно одна фура повредила светофор, другая зажала такси, третья застряла на парковке и не могла выехать с вечера — водитель дежурил в кабине, чтобы выпускать застрявшие во дворе машины.

Дорогу планируют открыть для движения во 2-м квартале этого года, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службы застройщика — компании ПИК. Формально квартал уже наступил, но это слишком размытые сроки: одно дело — завтра, другое — конец июня.

Ситуация патовая: дорога недостроена, склад работает, фуры едут. Предупреждающих знаков и временной схемы — нет. Район до сих пор считается зоной незавершённого строительства, но жить и ездить здесь приходится по-настоящему.

Местные жители просят городские службы и руководство логистического центра обратить внимание на проблему — и, как минимум, обеспечить внятную схему движения и информирование водителей.