Управляющая компания объяснила: «Основная часть жителей дома 6 уже переселена». Поэтому камеры с подъездов и домофоны решили демонтировать (при этом таблички «ведется видеонаблюдение» остались).

После жалоб на «Наш город» домофоны вернули — если верить «Жилищнику». Это, конечно, не заваренные двери и отключенная вода, как было в этом доме раньше, но тоже неприятно.

Сам «Жилищник» исключил этот дом из плана подготовки к весенне-летней эксплуатации, в том числе не стали проводить «восстановление входной группы» — ремонт подъездов. Что, в общем, рационально: к примеру, в расселяемых пятиэтажках 9-го микрорайона два года назад продолжали красить стены и двери прямо во время переездов жителей (и домофоны, кстати, там тоже демонтировали раньше времени).

Жители дома 6 начали переезд в новостройку на Заводской, 14 осенью, но не у всех он идёт быстро. У новосёлов много проблем и с самим переездом, и со строительными недоделками в новых квартирах. На конец февраля каждый десятый житель пятиэтажек отказывался переезжать, а многие из тех, кто были согласны, испытывали сложности и с новыми квартирами, и со сдачей старых.