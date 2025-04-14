«Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже», — предупредили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Срывать ветки вербы — традиция на так называемое «вербное воскресенье», которое отмечают в воскресенье перед началом пасхальной недели. Официально этот церковный праздник называется «Вход Господень в Иерусалим», а вербу используют как символическую замену пальмовым ветвям, которые, согласно Евангелию, клали на дорогу перед Христом.
Большого смысла в предупреждении нет — рвать и продавать ветки вербы начинают за несколько дней до самого праздника, а воскресное предупреждение вряд ли успеют прочитать все, кого это касается. Похоже, чиновникам важно не столько сохранить природу, сколько формально отработать тему.
Между тем, ива остролистная (верба) хоть и не занесена в Красную книгу Москвы, но находится в числе видов раннецветущей древесной и травянистой флоры, которая нуждается в постоянном контроле и наблюдении.
При этом купить вербу можно не только у бабушек в переходе, но и вполне легально — в цветочных магазинах. Например, салон «Леди и Флёр» предлагает не только отдельные веточки, но целые композиции.