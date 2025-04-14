Большого смысла в предупреждении нет — рвать и продавать ветки вербы начинают за несколько дней до самого праздника, а воскресное предупреждение вряд ли успеют прочитать все, кого это касается. Похоже, чиновникам важно не столько сохранить природу, сколько формально отработать тему.

Между тем, ива остролистная (верба) хоть и не занесена в Красную книгу Москвы, но находится в числе видов раннецветущей древесной и травянистой флоры, которая нуждается в постоянном контроле и наблюдении.

При этом купить вербу можно не только у бабушек в переходе, но и вполне легально — в цветочных магазинах. Например, салон «Леди и Флёр» предлагает не только отдельные веточки, но целые композиции.