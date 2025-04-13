По ЦКАД запустили движение беспилотных грузовиков 13.04.2025 ZELENOGRAD.RU

«Это новая эра в логистике Московского региона», говорят в министерстве транспорта. На кольцевой дороге, участок которой проходит и рядом с Зеленоградом, расположены склады крупнейших ритейлеров и онлайн-площадок, поэтому включение дороги в сеть беспилотных перевозок особенно важно.

Внедрение беспилотных технологий на ЦКАД не только повысит скорость доставки, но и снизит риск аварий. Беспилотные грузовики способны двигаться со средней скоростью на 11% выше, чем обычные грузовики с водителями, достигая 90 км/ч, что существенно ускоряет доставку грузов. Кроме того, сокращается простой из-за нехватки водителей, снижаются расходы на топливо и комплектующие.

Полгода назад движение полностью беспилотных грузовиков запустили по М-11, сократив время доставки грузов между Москвой и Питером. Тогда начали с четырёх машин, сейчас по трассе ездит уже до 67 автомобилей, а к концу года их будет почти сто.

Теперь, благодаря интеграции беспилотных коридоров на М-11 и ЦКАД, начала появляться единая сеть для беспилотных грузоперевозок. В следующем году беспилотные машины планируют запустить по трассе М-11 «Восток», а к 2030-му году протяженность дорог, пригодных для движения беспилотных грузовиков, планируют увеличить почти до 20 тысяч километров, скорость доставки грузов увеличится, а стоимость снизится.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
Упавшее дерево перегородило дорогу в Менделеево. Сотрудник ДПС сам распилил его Новости
МегаФон подключил крупнейшую клинику к высокоскоростному интернету Реклама
Опрос о новой электричке до Тверской области проводит мэрия Новости
«Пятерочка» в 11-м микрорайоне открылась после устранения санитарных нарушений Новости
Студия «Гармония тела» приглашает в мир безмятежности Реклама
Ребенок распорол руку в бассейне спорткомплекса «Малино» Новости
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
Защита родных на контроле: МегаФон представил новую опцию против мошенников Реклама
Почти половина зеленоградских дворников куда-то исчезла прямо в разгар снегопада Новости
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Концерт группы ЛЮБЭ — 27 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Колонна мотоциклистов проедет в субботу по Зеленограду, отмечая открытие сезона Новости
Встреча с космонавтом и выпускником МИЭТа Сергеем Ревиным Афиша
Спрос на купоны в Москве вырос, а на кэшбек — снизился Реклама
«Хор — моё любимое детище»: старейший работник культуры Зеленограда Эльза Петровна Мельшиян Истории
Только два процента вызовов полиции по поводу шума закончились составлением протоколов Новости
Новая студия маникюра и педикюра международной сети 4hands — открылась в Голубом Реклама
Как выбирали имя для города Зеленограда и кто его придумал? Мы разыскали этого человека Истории
Каршеринг «Яндекс.Драйв» заработал в Зеленограде Новости
Программа «Check-up» в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — частые вопросы и подробные ответы Реклама
Теплую неделю обещают синоптики Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
23 марта зеленоградскому регбийному клубу «Фаворит» исполнилось 5 лет! Реклама
От использования вонючей краски отказались в одном из зеленоградских районов Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Сезон активности клещей наступил — а значит, пора вооружиться знаниями для защиты от них Реклама
«Жилищник» заварил подъезд пятиэтажки с жильцами внутри Новости
Центр фотоники в Зеленограде начнет производство до конца года Новости
Количество жалоб на портал «Наш город» за февраль снизилось более чем в два раза Новости
Водитель въехал в стену «Зеленопарка» Новости
Сбербанк планирует закрыть несколько зеленоградских офисов на реконструкцию Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру