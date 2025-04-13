Внедрение беспилотных технологий на ЦКАД не только повысит скорость доставки, но и снизит риск аварий. Беспилотные грузовики способны двигаться со средней скоростью на 11% выше, чем обычные грузовики с водителями, достигая 90 км/ч, что существенно ускоряет доставку грузов. Кроме того, сокращается простой из-за нехватки водителей, снижаются расходы на топливо и комплектующие.

Полгода назад движение полностью беспилотных грузовиков запустили по М-11, сократив время доставки грузов между Москвой и Питером. Тогда начали с четырёх машин, сейчас по трассе ездит уже до 67 автомобилей, а к концу года их будет почти сто.

Теперь, благодаря интеграции беспилотных коридоров на М-11 и ЦКАД, начала появляться единая сеть для беспилотных грузоперевозок. В следующем году беспилотные машины планируют запустить по трассе М-11 «Восток», а к 2030-му году протяженность дорог, пригодных для движения беспилотных грузовиков, планируют увеличить почти до 20 тысяч километров, скорость доставки грузов увеличится, а стоимость снизится.