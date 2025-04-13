Храм строится рядом с деревянной церковью Сергия Радонежского на Панфиловском проспекте на средства от пожертвований. Каждый благотворитель получает памятный сертификат, его имя наносится на реальный кирпич в кладке стен храма, рассказали в церкви.
Работу выполнили художники-волонтеры Надежда и Александр Страховы — они подписали 644 кирпичика.
С начала года на стройке выполняются монолитные работы — возводят стены, перекрытия, лестницы, а также кирпично-армированную кладку стен колокольни и входной группы. В конце апреля планируют начать кладку стен звонницы.
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