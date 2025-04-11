«Самое время красить дома. У нас второй день красят — корпус 1615. Запах стоит прекрасный, весенний, красочный», иронизирует местная жительница Ольга, приславшая фотографии.

Похоже, в головах у сотрудников «Жилищника» всё перемешалось. Обычно так называемый «месячник весеннего благоустройства» они начинают в апреле, когда становится достаточно тепло для подобных работ. Но в этом году из-за ранней весны решили начать раньше — погода позволяет красить фасады и даже пытаться проветрить от вонючей краски подъезды и квартиры, в которые затягивает ядовитые пары.

Но теперь, когда погода испортилась и вернулась зима, маляры продолжают красить как ни в чём не бывало: при отрицательной температуре и при невозможности проветрить. Хотя в такую погоду действует явный запрет на использование вонючей краски. Но команды «прекратить красить», вероятно, не поступало