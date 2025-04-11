В преддверии Вербного воскресенья, в подземном переходе появился большой ассортимент главного символа христианского праздника.
В продаже как обычные, так и украшенные вербы. Веточки покороче — по 100 рублей, те, что подлиннее — 200 рублей. Но можно и поторговаться — корреспонденту «Зеленоград.ру» удалось приобрести сразу три веточки по стоимости одной.
По словам продавцов, за день до праздника товар пользуется большой популярностью. Особенно привлекают веточки, украшенные к Пасхе.
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