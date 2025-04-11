Маленькую табличку найти также сложно, как тёплое место на этом промерзающем вокзале. Картинка на табличке показательна — две человека, укутанные в тёплую одежду, сидят под обогревателями. Всё верно — даже под немногочисленными обогревателями на вокзале холодно, прямо под ними иногда выпадает снег.

Возможно, в РЖД ошиблись с местом размещения табличек. Им самое место на двери вокзального туалета или возле лифтов — там установлены отдельные обогреватели и действительно тепло.

Но шутки шутками, а с этим надо что-то делать. «Зеленоград.ру» начинает общественную кампанию, чтобы заставить РЖД и мэрию сделать из холодного «крытого пешеходного моста» тот самый «дворец для пассажиров», о котором говорил мэр Собянин. Мы понимаем, что это будет не просто и не быстро, но надо же когда-то начинать. Если вы поддерживаете эту цель — оставьте свою подпись в форме.

От вашего имени мы обратимся к властям, чтобы инициировать процесс реконструкции вокзала. Пожалуйста, перешлите это сообщение своим знакомым, которые тоже могут поддержать эту идею, чтобы мы быстрее набрали значимое количество подписей.

И присоединяйтесь к специальному чату в телеграме, где мы будем рассказывать о ходе кампании и обсуждать, как быстрее сделать так, чтобы на вокзале было тепло везде, а не там, где висят таблички.