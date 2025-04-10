Вите Ивко почти девять лет. Три года назад у него диагностировали миодистрофию Дюшенна — генетическое заболевание, при котором постепенно атрофируются все мышцы: сначала придется пересесть в инвалидное кресло, потом начинаются проблемы с дыханием, затем ребенок умирает.

Недавно в США разработали препарат «Элевидис», который может существенно продлить жизнь пациентам с этим диагнозом. Его стоимость — около трех миллионов долларов, 265 миллионов рублей. Деньги собирали почти год — теперь вся сумма есть.

Сейчас идет организация перевода денег в клинику, процесс не быстрый и на данный момент занимает много времени.