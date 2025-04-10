Этот проект идеально стыкуется с направлением сайнс-арт, в котором специализируется миэтовская арт-галерея. «Мы создавали её, как открытую площадку для популяризации отечественного современного искусства — это часть воспитания будущих специалистов», — отметила проректор университета Мария Добрынина.

Antonio Lebedef выставлялся в разных галереях, включая Третьяковскую, Винзавод, Артефакт, CIU Gallery (Кипр), работал в коллаборации с компаниями ПИК, VK и другими брендами, но пространство в МИЭТе само дало ему несколько артефактов для творчества: сетки, старые зеркала, металлические конструкции. «Я использовал их для инсталляций — получилось очень лаконично и свежо», — рассказал художник.

В этом проекте галерея — не просто выставочное пространство, а площадка для раздумий и исследований самого себя. Выйти на эту рефлексию помогают карточки с вопросами, развешанные на стенах: «Что такое искусcтво?», «Что ты в нем проживаешь?», «Какие эмоции вызывает визуальный сбой?»