Проект «Совокупность методов выбора» художника Antonio Lebedef приурочен к 100-летию со дня рождения скульптора Эрнста Неизвестного, который создал огромный барельеф в главном здании зеленоградского университета МИЭТ.
Стиль, разработанный художником — это сбой сверхреальности, смешение образов и помех на цифровых экранах (глитч-эффектов). Картины и инсталляции призывают зрителя задуматься о том, какое место человек и технологии занимают в мире. Художник исследует проблему влияния цифровизации на восприятие и сознание человека.
Этот проект идеально стыкуется с направлением сайнс-арт, в котором специализируется миэтовская арт-галерея. «Мы создавали её, как открытую площадку для популяризации отечественного современного искусства — это часть воспитания будущих специалистов», — отметила проректор университета Мария Добрынина.
Antonio Lebedef выставлялся в разных галереях, включая Третьяковскую, Винзавод, Артефакт, CIU Gallery (Кипр), работал в коллаборации с компаниями ПИК, VK и другими брендами, но пространство в МИЭТе само дало ему несколько артефактов для творчества: сетки, старые зеркала, металлические конструкции. «Я использовал их для инсталляций — получилось очень лаконично и свежо», — рассказал художник.
В этом проекте галерея — не просто выставочное пространство, а площадка для раздумий и исследований самого себя. Выйти на эту рефлексию помогают карточки с вопросами, развешанные на стенах: «Что такое искусcтво?», «Что ты в нем проживаешь?», «Какие эмоции вызывает визуальный сбой?»
«Благодаря художнику нам удалось полностью изменить пространство для второй выставки, оно стало совсем другим. Мы долго готовили арт-галерею для гостей, вложили много усилий. Помогали и выпускники, с которыми мы часто встречаемся, особенно сейчас, в год 60-летия МИЭТа», — рассказала директор ДК МИЭТ Людмила Латыпова.
Казалось бы, обычный подвал… В руках опытного мастера он превратился в комнаты подсознания. В каждой из которых все работы, созданные с использованием масла, акрила, аэрозоля и маркеров, имеют особый смысл. В первом зале расположились картины «Ячейка памяти», «Взгляд Давида на сервер реальности», «Матрица гравюры» и другие. Также в скором времени заработают телефонные трубки, из которых будет доноситься голос уверенности и неуверенности. Здесь же гости смогут оставлять послание, написав на листке бумаги, от чего хотят избавиться, и что хотят приобрести.
Затем через картину «Натюрморт нашей действительности» (точная копия написана на крыше Москвы в 250 кв м), на которой изображены глаза, мы перемещаемся во второй зал. Здесь наглядно можно увидеть, как информация влияет на человека, создавая шум вокруг. Посыл художника заключается в том, что периодически необходимо ставить информационный поток на паузу, чтобы погрузиться в себя. «Куда я иду?», «Зачем я это делаю?»… В картине «Сохраняя свой выбор» одна ярко-голубая птица отбивается от стаи и летит в другом направлении, она смогла выбрать свой путь. Также должен поступать и человек, быть неподвластным шуму вокруг.
В одной из комнат второго зала представлена инсталляция со сломанным экраном и множеством мусорных пакетов. А наверху — чистое небо. Это призыв к тому, что нужно обращать внимание на природу, избавляясь от информационных сетей.
В следущей одной комнате инсталляция большого сердца с вариантами выбора «да» или «нет». Здесь слышен стук сердца, антураж помогает человеку освободить разум и дать волю чувствам. Художник рекомендует посещать эту комнату в одиночестве.
Еще один необычный объект — послание «Синтез в искусстве», которое можно прочесть лишь в зеркале. Эта и многие другие работы художника заставляют человека переосмыслить свою жизнь.
Несколько картин Antonio, возможно, купят для офиса зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ). «Чтобы сотрудники могли не только разрабатывать новые продукты, но и наслаждаться искусством», — объяснил гендиректор ЗНТЦ и партнер выставки Анатолий Ковалев и добавил, что ему больше всего понравилась картина с Давидом: «не могу от нее оторваться». Его компания недавно закончила разработку отечественного оборудования для фотолитографии: «Сейчас выводим продукт на рынок, это серьезный шаг в области обеспечения собственным оборудованием предприятий электроники».
Выставка продлится до 14 июня. В субботу, 12 апреля, в 15:00 можно посетить экспозицию и стать участником авторской экскурсии от художника (вход по регистрации, количество мест ограничено). Также гостей ждут 17 апреля в 17:00.
Зарегистрироваться и ознакомиться с подробным расписание можно на сайте в разделе «Арт-галерея МИЭТ».