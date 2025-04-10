26-летний курьер на электровелосипеде сбил 61-летнюю женщину возле подъезда дома 37к1. В какой службе доставки работает этот курьер, неизвестно, но рядом находится даркстор «Самоката». Пострадавшую женщину «скорая» отвезла в зеленоградскую больницу. Её состояние сейчас неизвестно.

А как раз накануне ДТП сотрудники Госавтоинспекции занимались профилактикой — напоминали велокурьерам «о необходимости быть внимательными на дороге, уважительными к пешеходам» (на фото). В этот раз профилактика не помогла.

Сейчас в Москве работают уже более 100 тысяч курьеров, они выполняют до 500 тысяч заказов в сутки, посчитали в мэрии. Насколько профилактические беседы на улице с несколькими курьерами вообще эффективны, большой вопрос.

Возможно, более эффективными окажутся технические ограничения. Уже с 1 мая весь транспорт курьеров должен быть оснащен модулями, которые должны автоматически ограничивать скорость до 25 км/ч, а также соблюдать медленные зоны — это требование мэрии.