Замело не только искусственные деревья, но и сиденья — и это прямо под обогревателем. Впрочем, по слухам, его включают только при минус пяти градусах. Значит пока на вокзале ещё не слишком холодно.

Конечно, снег в этом здании — уже не новость. В РЖД его называют «крытым мостом», в департаменте транспорта — «городским вокзалом», мэр Собянин — «дворцом железнодорожников и пассажиров», а сами замерзающие пассажиры… извините, не можем воспроизвести по цензурным соображениям.

При этом в новых вокзалах МЦД устанавливают полноценное отопление (например, на недавно открытом вокзале в Щербинке), обогревают даже маленькую Фирсановскую — только на станции Крюково собачий холод.