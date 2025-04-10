Новички на фуд-корте: «Шаурма Гурмэ» и ресторан грузинской кухни «Чача». Владелец у заведений общий, поэтому оба открылись в один день.
В меню «Шаурма Гурмэ» разные виды сэндвичей, хот-догов и, конечно же, шаурма (классическая, фирменная и в пите). Также чебуреки, жареные пельмешки, картофель фри и по-деревенски.
Ресторан «Чача» предлагает расширенный ассортимент блюд: салаты и холодные закуски, хачапури, пицца, хинкали, горячие блюда, супы, шашлык и т. д. Также разработано детское меню. Через месяц планируется открытие бара.
«Мы сейчас будем получать лицензию, место для бара уже определено. Скоро в меню появятся алкогольные напитки. Этажом выше хотим сделать зону хостес. Можно будет заказывать блюда и напитки через официанта», — рассказал владелец Штефан.
С четверга по субботу на втором этаже работает штатный диджей. Открытие бара и вечерние вечеринки на фудкорте — новый формат ТЦ «Иридиума».