«Мы сейчас будем получать лицензию, место для бара уже определено. Скоро в меню появятся алкогольные напитки. Этажом выше хотим сделать зону хостес. Можно будет заказывать блюда и напитки через официанта», — рассказал владелец Штефан.

С четверга по субботу на втором этаже работает штатный диджей. Открытие бара и вечерние вечеринки на фудкорте — новый формат ТЦ «Иридиума».