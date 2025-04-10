На цокольном этаже корпуса 1818 после перерыва начал свою работу детский мир «Пятачок». Площадь уменьшилась, открылась только часть магазина, остальное помещение передано арендаторам.

Концепция немного изменилась. Основной акцент сейчас на канцтоварах: ручки, блокноты, тетради, дневники, глобусы и многое другое представлено в большом количестве. Также в ассортименте: товары для новорождённых, игрушки, одежда (платья, куртки, школьная форма и т. д., спортивные вещи (шапочки для плавания, кубки, медали, чешки), тапочки, нижнее белье для подростков. Предметы гардероба подходят для детей от 0 до 14 лет.

Ещё представлена уникальная коллекция бренда «Наследникъ Выжанова». По словам продавцов, в Зеленограде она есть только в магазине «Пятачок».

Из товаров пришлось совсем убрать обувь, также сократилась линейка одежды и игрушек.

«Мы работаем уже неделю, к сожалению, ассортимент уменьшился. Но покупатели очень рады нашему возвращению, приходят и постоянные, и новые клиенты», — рассказала продавец-консультант Марина.

Многие заглядывают посмотреть, что изменилось в магазине после повторного открытия.

«Раньше я здесь покупала канцтовары всегда, вот зашла посмотреть, что приглянется. В нашем районе многие будут рады возвращению „Пятачка“, просто пока ещё не все в курсе, что он работает», — поделилась посетительница Ирина.

Продавцы отмечают, что ещё один магазин детских товаров находится рядом с площадью Юности (корпус 401). Здесь ассортимент гораздо больше, также среди товаров есть обувь.