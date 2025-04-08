Две существующих кофейни One and Double продолжат работать в привычном режиме. Они пользуются популярностью у пассажиров, особенно горячие напитки — во-первых, это вкусно, а во-вторых, чай, кофе и какао позволяют согреваться на вокзале, в котором забыли сделать отопление.

«Работать действительно холодно, но спасают установленные над нами обогреватели. Также руководство предоставило тепловентиляторы. И тёплая одежда помогает. У нас хороший коллектив, поэтому холод пугает не так сильно — со временем привыкаешь. Но в минусовую температуру приходится тяжко», — поделилась сотрудница кофейни Марии.