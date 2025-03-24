Зоны завершения аренды появились почти по всему городу, за исключением всех промзон и некоторых жилых микрорайонов: 5, МЖК, 22, 23.

Также сегодня «Яндекс.Драйв» заработал в Сходне и Лобне.

Таким образом, в Зеленограде сейчас работают четыре сервиса каршеринга: «Делимобиль», BelkaCar, «Ситидрайв» и «Яндекс».