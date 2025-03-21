Однако в этом году при ремонте подъездов в районе Матушкино «Жилищник» решил отказаться «от использования масляных материалов». Такую краску заменили «акриловым составом, с целью уменьшения запахов».

Кажется, счастье пришло в корпуса 161, 409, 410, 415, 416, 422, 424А, 424Б, 424В, 425, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 441, 442, 457, 458 и в дома 2 и 3 на Березовой аллее. Но это не точно — просим жителей этих домов сообщать, действительно ли при ремонте не было едкого запаха краски.

Будут ли отказываться от вонючей краски в других районах, пока неизвестно. Спросим об этом «Жилищник» и вернемся с ответом.