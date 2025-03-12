Управление мокрым барьером осуществляется автоматически с учетом данных о концентрации химических элементов в воздухе, скорости и направлении ветра, температуре и влажности воздуха. Протяженность системы — почти 1700 метров. Установка будет работать до наступления осенних заморозков. В КПО называют её «дополнительной мерой по нейтрализации запахов», не уточняя, какая мера основная.

Между тем, жители окрестных поселков продолжают страдать от запахов КПО и соседней свалки. Один из них сделал сайт для составления «карты заражения». Каждый может указать время и место появления запаха, субъективно оценить силу вони, а также номер заявки в областной экомониториг. Только за два последних дня там почти 50 записей. Также на улице вывешивают листовки с информацией, куда сообщать о запахе.

В февраля местные чиновники то отрицали наличие запаха, то его подтверждали. А потом вонь от КПО взял на контроль глава Следственного комитета. Похоже, пока и он оказался бессилен.