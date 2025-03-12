На воняющем мусорном полигоне под Зеленоградом включат ароматизатор. А жители окрестных поселков составляют «карту заражения» 12.03.2025 ZELENOGRAD.RU

Нейтрализатор неприятных запахов «Мокрый барьер» начнет работать вокруг комплекса по переработке отходов КПО «Нева» как только среднесуточная температура установится выше нуля. Принцип работы простой — раз в минуту в воздух распыляется жидкость в составе которой органические соединения, эфирные масла и вода. В КПО утверждают, что эта система создаёт завесу и уничтожает, а не маскирует запахи.

Управление мокрым барьером осуществляется автоматически с учетом данных о концентрации химических элементов в воздухе, скорости и направлении ветра, температуре и влажности воздуха. Протяженность системы — почти 1700 метров. Установка будет работать до наступления осенних заморозков. В КПО называют её «дополнительной мерой по нейтрализации запахов», не уточняя, какая мера основная.

Между тем, жители окрестных поселков продолжают страдать от запахов КПО и соседней свалки. Один из них сделал сайт для составления «карты заражения». Каждый может указать время и место появления запаха, субъективно оценить силу вони, а также номер заявки в областной экомониториг. Только за два последних дня там почти 50 записей. Также на улице вывешивают листовки с информацией, куда сообщать о запахе.

В февраля местные чиновники то отрицали наличие запаха, то его подтверждали. А потом вонь от КПО взял на контроль глава Следственного комитета. Похоже, пока и он оказался бессилен.

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