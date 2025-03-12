«Открыли очень хороший большой магазин, вежливый персонал, ассортимент — есть всё что нужно, кофе очень вкусный, мы очень долго ждали тут магазин», — пишет местный житель.

И действительно — корпуса 1934 и 1935 построили пять лет назад, 1936 — три года назад, и всё это время жителям этих домов приходилось ходить за продуктами либо в соседние микрорайоны, либо в другую часть своего района.