«Пятерочка» открылась в корпусе 1936. Она работает с 8 до 23 часов. В магазине есть своя пекарня, кофемашина, четыре кассы самообслуживания. Алкоголя пока нет — вероятно, надо ещё получить лицензию.
«Открыли очень хороший большой магазин, вежливый персонал, ассортимент — есть всё что нужно, кофе очень вкусный, мы очень долго ждали тут магазин», — пишет местный житель.
И действительно — корпуса 1934 и 1935 построили пять лет назад, 1936 — три года назад, и всё это время жителям этих домов приходилось ходить за продуктами либо в соседние микрорайоны, либо в другую часть своего района.
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