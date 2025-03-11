«Я в спорте с пяти лет, когда впервые ступила на ковёр, мне так понравилась атмосфера борцовского зала и сама тренировка, что после неё сказала папе, что хочу заниматься дзюдо», — рассказывала Вероника в группе спортивного клуба МИЭТа, где она учится по направлению «управление в технических системах» в институте микроприборов и систему управления.

Спустя почти 14 лет её спортивные планы просты, но требуют много времени и усердия: «Работать, работать и работать на собой, над своими ошибками, чтобы пробиться дальше первенства страны, заработать мастера спорта и ставит цели всё выше и выше».