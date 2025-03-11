Дзюдоистка из МИЭТа вошла в сборную Москвы 11.03.2025 ZELENOGRAD.RU

На Первенстве Москвы среди юниорок до 23 лет Вероника Плато завоевала бронзовую награду и вошла в юниорскую сборную команду Москвы.

«Я в спорте с пяти лет, когда впервые ступила на ковёр, мне так понравилась атмосфера борцовского зала и сама тренировка, что после неё сказала папе, что хочу заниматься дзюдо», — рассказывала Вероника в группе спортивного клуба МИЭТа, где она учится по направлению «управление в технических системах» в институте микроприборов и систему управления.

Спустя почти 14 лет её спортивные планы просты, но требуют много времени и усердия: «Работать, работать и работать на собой, над своими ошибками, чтобы пробиться дальше первенства страны, заработать мастера спорта и ставит цели всё выше и выше».

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