На Первенстве Москвы среди юниорок до 23 лет Вероника Плато завоевала бронзовую награду и вошла в юниорскую сборную команду Москвы.
«Я в спорте с пяти лет, когда впервые ступила на ковёр, мне так понравилась атмосфера борцовского зала и сама тренировка, что после неё сказала папе, что хочу заниматься дзюдо», — рассказывала Вероника в группе спортивного клуба МИЭТа, где она учится по направлению «управление в технических системах» в институте микроприборов и систему управления.
Спустя почти 14 лет её спортивные планы просты, но требуют много времени и усердия: «Работать, работать и работать на собой, над своими ошибками, чтобы пробиться дальше первенства страны, заработать мастера спорта и ставит цели всё выше и выше».
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Огромные лужи начали затапливать зеленоградские дворы — коммунальщики не могут с ними справиться Новости
Заведующий отделением онкологии клиники «ЭстеДи» Евгений Гордеев начинает цикл просветительских лекций — сегодня говорим о биопсии Реклама
Продолжается круговорот зеленых заборчиков — их то убирают, то возвращают. Логику понять нельзя Новости
Должность «инспектора по вопросам ответственного обращения с животными» предлагают создать в Москве Новости
Ещё один жилой комплекс построят на Ленинградском шоссе — на месте автобусного парка в Химках Новости
В новом фитнес-клубе в 18-м микрорайоне начались продажи абонементов без вступительного взноса Новости