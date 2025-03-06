С этой инициативой выступил депутат Мосгордумы Александр Даванков — сегодня он проведет круглый стол по этому вопросу.

«Владельцы собак сталкиваются с нехваткой мест для выгула и отсутствием чётких правил, а жители жалуются на агрессивных животных, неубранные экскременты и хаотичный выгул. Сейчас регулирование разрозненно: одни службы занимаются отловом животных, другие — приютами, третьи — ветеринарным контролем, а правоприменительная практика оставляет желать лучшего. Результат — проблемы накапливаются, а системных решений нет», говорит Даванков.

По мнению депутата, инспектор по вопросам ответственного обращения с животными — это координатор, который будет контролировать исполнение законов, разрабатывать инициативы и искать баланс между интересами горожан и защитой животных. Какими полномочиями должен обладать такой инспектор, чтобы распутать этот клубок проблем, Даванков пока не уточнил.

При этом он напирает на недавнее поручение президента Путина о создании центра компетенций по вопросам ответственного обращения с животными, который объединит лучшие практики и выстроит эффективную систему. Кстати, этого поручения добилась президент зеленоградского фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина.

В фонде «Ника» тоже выступают за комплексный подход и участвуют в работе над профильными законопроектами. У них уже есть конкретные предложения. Среди них такие: