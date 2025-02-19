На новом заводе на площадке «Алабушево» будут выпускать дозиметры, радиометры и другое оборудование, которое разрабатывает зеленоградское предприятие НПП «Доза». Его используют в атомной энергетике, медицине, промышленности, метрологии, в работе с отходами и для контроля безопасности.

Запуск производства площадью более 15 тысяч кв.метров запланирован на 2027 год, а на полную мощность завод должен выйти не позднее 2030-го года. Объем инвестиций в проект составит более 1,1 млрд рублей, на нем будет работать около 130 человек.

Дополнительные производственные мощности позволят НПП «Доза» увеличить долю продукции собственного производства в системах радиационного контроля, что обеспечит технологическую независимость от продуктов сторонних производителей, сказали на предприятии.