На нарушение природоохранного законодательства председателю СК Бастрыкину пожаловалась местная жительница.

«На протяжении длительного времени вблизи населенного пункта функционирует комплекс по переработке отходов (КПО „Нева“). Местные жители задыхаются от едкого запаха, у детей возникают аллергические реакции. Кроме того, предприятие допускает слив фильтрата в почву, загрязняя ее. Многочисленные обращения граждан результатов не принесли, мер к разрешению проблемы не принимается» — так описывает ситуацию в следственном комитете и добавляют, что ситуация освещалась в СМИ и социальных сетях, а областной СК начал проверку.

Это действительно так — в начале февраля на КПО «Нева» приехали проверяющие из солнечногорской администрации и никакого запаха не учуяли. Однако буквально через три дня после публикации на «Зеленоград.ру» ветер подул в другую сторону, проблема и запах были признаны существующими и местным жителям обещали оперативно устранить систему дегазации.

Впрочем, некоторые жители этим решением недовольны, так как при дегазации образующийся из мусора газ будут сжигать, что также может нанести вред их здоровью.

Как бы там ни было, Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю областного СК доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.