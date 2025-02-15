В постамат на первом этаже «Станции» на Крюковской площади можно заказать книги из каталога библиотеки №255 (корпус 1004) с доставкой.

Выбирайте и бронируйте до 15 книг в онлайн-каталоге библиотеки №255, используя сервис «Библиотеки Москвы» mos.ru/knigi. Услуга доступна владельцам единого читательского билета, у которых в данных указан номер телефона и адрес электронной почты. Если этих данных нет, обратитесь в ближайшую библиотеку для их внесения.

После оформления бронирования в течение трех дней с вами свяжется библиотекарь и предложит получить книги в постамате. Когда заказ будет собран, вы получите уведомление на электронную почту. Книги можно будет забрать из постамата в этот же день после 16:00.

Для получения заказа, возьмите с собой пластиковый читательский билет или его электронную версию в приложении «Мой ID». Вернуть книги можно в любую библиотеку Зеленограда.

График работы «Станции»: понедельник-четверг 8:00—22:00, пятница 8:00—1:00, суббота 9:00—1:00, воскресенье 9:00—22:00.