Вместо отмененного маршрута 440 до «Водного стадиона» планируется запустить автобус до Ховрино.

Вопрос о запуске автобуса между Солнечногорском и метро «Ховрино» задали во время прямого эфира главе Солнечногорска Константину Михалькову. «Мы его [маршрут] внесли в реестр, сейчас он на согласовании в „Мострансавто“, когда будет у нас информация, вернемся с обратной связью к жителям», сказал Михальков.

«Мострансавто» занимается в основном перевозками в Московской области по регулируемым (законодательно) тарифам, с четким расписанием. На некоторых маршрутах могут бесплатно ездить московские льготники (инвалиды, многодетные и т. д.). На коммерческих маршрутах, проезжающих по территории Москвы (в том числе Зеленограда) и области, есть только подмосковные льготы.

Схема движения, остановки и стоимость проезда в будущем автобусе Солнечногорск — метро «Ховрино» пока неизвестны. Что касается отменённого в прошлом году 440-го автобуса (Солнечногорск — метро «Водный стадион»), то, несмотря на просьбы и протесты жителей, маршрут не восстановят. Вместо прямой связи с Москвой по Ленинградке жителям добавили автобусы на маршрут 312, идущий в Зеленоград к станции Крюково, чтобы они добирались до метро на МЦД.

Это общая политика развития транспортной сети в московском регионе, пояснил глава Солнечногорска. И отметил, что главным драйвером этого развития являются станции МЦД, к которым перенаправляют наземный транспорт. «Вся маршрутная сеть подстраивается под этот вид транспорта, как наиболее удобный и дешевый», сказал Михальков.