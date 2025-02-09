Столкнулись две машины. В сторону старого города заняты две полосы. На месте аварии три машины скорой помощи, пожарные, полиция.
Позже очевидец сообщил, что в ДТП пострадал ребенок и рассказал о причине: машина стояла на середине дороги на аварийке, ехавший сзади автобус объехал её, а ехавшая следом машина не увидела и врезалась
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