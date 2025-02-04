Фонд капитального ремонта заказал проектирование и выполнение работ по замене лифтов в 26 зеленоградских корпусах (всего 72 лифта). Возможно, их будет больше. Работы пройдут летом и осенью, в каждом доме они займут не меньше полутора-двух месяцев.

В некоторых корпусах лифты будут менять в два захода: сначала в одних подъездах, потом в других, или сначала один лифт в подъезде, потом второй. Поэтому в один дом могут «заходить» по два раза. Вот список адресов и сроки:

Корпус 162 : 22 сентября—10 ноября

: 22 сентября—10 ноября Корпус 164 : 21 мая—14 июля, 28 июля—20 сентября

: 21 мая—14 июля, 28 июля—20 сентября Корпус 165 : 29 сентября—22 ноября

: 29 сентября—22 ноября Корпус 166 : 29 мая—14 июля, 28 июля—20 сентября

: 29 мая—14 июля, 28 июля—20 сентября Площадь Юности, дома 3 и 4 : 29 сентября—22 ноября

: 29 сентября—22 ноября Корпус 238 : 4 июня—18 июля

: 4 июня—18 июля Корпус 356 : 21 мая—14 июля, 28 июля—20 сентября

: 21 мая—14 июля, 28 июля—20 сентября Корпуса 401 и 402 : 22 сентября—25 ноября

: 22 сентября—25 ноября Корпуса 406 и 407 : 22 сентября—25 ноября

: 22 сентября—25 ноября Корпус 409 : 4 июня—18 июля

: 4 июня—18 июля Корпус 427 : 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября

: 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября Корпус 429 : 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября

: 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября Березовая аллея, 6А : 14 мая—2 июля, 16 июля—3 сентября

: 14 мая—2 июля, 16 июля—3 сентября Корпуса 811, 812, 813 : 11 июня—25 июля

: 11 июня—25 июля Корпус 815 : 21 мая—4 июля

: 21 мая—4 июля Корпус 820 : 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября

: 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября Корпус 824 : 15 сентября—3 ноября

: 15 сентября—3 ноября Корпус 833 : 15 сентября—3 ноября

: 15 сентября—3 ноября Корпус 854 : 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября

: 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября Корпус 901: 21 мая—4 июля

Работы проводятся в такой последовательности: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора. Обозначенные сроки — это вместе с пусконаладкой и приёмкой, то есть, за полтора месяца должны всё сделать и запустить лифт.

В действующем плане 2025 года по замене лифтов кроме этих адресов также значатся: Березовая аллея, дома 1, 2, 3, корпуса 158, 160, 457, 458, 469, 839. Возможно, по этим домам ещё объявят тендеры, или же по неизвестным причинам они выбыли из списков — выясним это в фонде капремонта.