Фонд капитального ремонта заказал проектирование и выполнение работ по замене лифтов в 26 зеленоградских корпусах (всего 72 лифта). Возможно, их будет больше. Работы пройдут летом и осенью, в каждом доме они займут не меньше полутора-двух месяцев.
В некоторых корпусах лифты будут менять в два захода: сначала в одних подъездах, потом в других, или сначала один лифт в подъезде, потом второй. Поэтому в один дом могут «заходить» по два раза. Вот список адресов и сроки:
- Корпус 162: 22 сентября—10 ноября
- Корпус 164: 21 мая—14 июля, 28 июля—20 сентября
- Корпус 165: 29 сентября—22 ноября
- Корпус 166: 29 мая—14 июля, 28 июля—20 сентября
- Площадь Юности, дома 3 и 4: 29 сентября—22 ноября
- Корпус 238: 4 июня—18 июля
- Корпус 356: 21 мая—14 июля, 28 июля—20 сентября
- Корпуса 401 и 402: 22 сентября—25 ноября
- Корпуса 406 и 407: 22 сентября—25 ноября
- Корпус 409: 4 июня—18 июля
- Корпус 427: 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября
- Корпус 429: 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября
- Березовая аллея, 6А: 14 мая—2 июля, 16 июля—3 сентября
- Корпуса 811, 812, 813: 11 июня—25 июля
- Корпус 815: 21 мая—4 июля
- Корпус 820: 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября
- Корпус 824: 15 сентября—3 ноября
- Корпус 833: 15 сентября—3 ноября
- Корпус 854: 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября
- Корпус 901: 21 мая—4 июля
Работы проводятся в такой последовательности: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора. Обозначенные сроки — это вместе с пусконаладкой и приёмкой, то есть, за полтора месяца должны всё сделать и запустить лифт.
В действующем плане 2025 года по замене лифтов кроме этих адресов также значатся: Березовая аллея, дома 1, 2, 3, корпуса 158, 160, 457, 458, 469, 839. Возможно, по этим домам ещё объявят тендеры, или же по неизвестным причинам они выбыли из списков — выясним это в фонде капремонта.