Стали известны точные сроки замены лифтов в зеленоградских домах в 2025 году 04.02.2025 ZELENOGRAD.RU

Фонд капитального ремонта заказал проектирование и выполнение работ по замене лифтов в 26 зеленоградских корпусах (всего 72 лифта). Возможно, их будет больше. Работы пройдут летом и осенью, в каждом доме они займут не меньше полутора-двух месяцев.

В некоторых корпусах лифты будут менять в два захода: сначала в одних подъездах, потом в других, или сначала один лифт в подъезде, потом второй. Поэтому в один дом могут «заходить» по два раза. Вот список адресов и сроки:

  • Корпус 162: 22 сентября—10 ноября
  • Корпус 164: 21 мая—14 июля, 28 июля—20 сентября
  • Корпус 165: 29 сентября—22 ноября
  • Корпус 166: 29 мая—14 июля, 28 июля—20 сентября
  • Площадь Юности, дома 3 и 4: 29 сентября—22 ноября
  • Корпус 238: 4 июня—18 июля
  • Корпус 356: 21 мая—14 июля, 28 июля—20 сентября
  • Корпуса 401 и 402: 22 сентября—25 ноября
  • Корпуса 406 и 407: 22 сентября—25 ноября
  • Корпус 409: 4 июня—18 июля
  • Корпус 427: 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября
  • Корпус 429: 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября
  • Березовая аллея, 6А: 14 мая—2 июля, 16 июля—3 сентября
  • Корпуса 811, 812, 813: 11 июня—25 июля
  • Корпус 815: 21 мая—4 июля
  • Корпус 820: 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября
  • Корпус 824: 15 сентября—3 ноября
  • Корпус 833: 15 сентября—3 ноября
  • Корпус 854: 21 мая—9 июля, 23 июля—10 сентября
  • Корпус 901: 21 мая—4 июля

Работы проводятся в такой последовательности: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора. Обозначенные сроки — это вместе с пусконаладкой и приёмкой, то есть, за полтора месяца должны всё сделать и запустить лифт.

В действующем плане 2025 года по замене лифтов кроме этих адресов также значатся: Березовая аллея, дома 1, 2, 3, корпуса 158, 160, 457, 458, 469, 839. Возможно, по этим домам ещё объявят тендеры, или же по неизвестным причинам они выбыли из списков — выясним это в фонде капремонта.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
лифты
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Стали известны точные сроки замены лифтов в зеленоградских домах в 2025 году Новости
Международный Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП ведет набор на 2025 год — обучение очно или дистанционно Реклама
«Большинство родителей инвалидов живут в постоянном стрессе». Почему зеленоградским детям-инвалидам нужен центр комплексной реабилитации Истории
Фитнес DDX извинился и объяснил запрет на «общение посетителей» и совместные тренировки. В Зеленограде был всего один такой случай Новости
Зачем военный вертолет кружит над Зеленоградом? И можно ли избавиться от этого шума? Ответы
В Зеленограде работает детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» Реклама
«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково. К 165-летнему юбилею знаменитого писателя Истории
Звук сильного взрыва разбудил ночью жителей 1-4 микрорайонов Новости
Детский центр «Учи.ру» приглашает детей от 6 до 14 лет изучать английский язык Реклама
В префектуре объяснили бесцельную езду уборочной техники Новости
Котенка спасли из мусоровоза Жизнь
Три дня в январе для новых клиентов Idol Face комплексы по самым приятным ценам Реклама
Управы умалчивают о проблемах, которые жители поднимают на обходах Новости
Водителя, разбившего семь машин, арестовали на десять суток Новости
Марокко в Зеленограде в ресторане БОРТ 305 Реклама
Куски асфальта с недавно залатанной ямы вылетели, а потом были заботливо сложены обратно. Все потому что асфальт укладывали в лужу Новости
Почти половина квартир продана в строящемся ЖК «Андреевка Лайф» Новости
SURA-счастье не за горами! Реклама
Более двухсот зеленоградских компаний участвуют в конкурсе на лучшее зимнее оформление фасадов и витрин Новости
Спектакль зеленоградского «Ведогонь-театра» вошёл в топ-300 театральных постановок России Новости
Сдаётся рабочее место (косметолог, маникюр) в центре Зеленограда, корпус 405а Реклама
Большой пустующий участок возле Ленинградского шоссе может быть застроен Новости
Енота с ожирением привезли в зеленоградскую ветклинику — даже к врачу он пришёл с коробочкой для перекуса Новости
Эпиляция на уровне премиум — цены для всех. Только в клинике лазерной эпиляции «Гала» Реклама
Жители затопленного канализацией Голубого пожаловались в Следственный комитет. Администрация тут же пообещала заменить насосы Новости
Какая зима, такие и лыжни с катками Новости
Лагода Владимир — руководитель частной научной биолаборатории здоровой жизни Реклама
Полиция предупредила водителей о риске ДТП во дворах. Кажется, это произошло впервые Новости
Разбитую дорогу на въезде в Андреевку из Зеленограда обещали починить Новости
Программа check-up за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 — до конца января действует программа скидок Реклама
Ученик школы 1557 получил патент на улучшение топливных брикетов Новости
Забор возле здания суда превратил пешеходную дорожку в узкий лабиринт Новости
Детский развивающий центр «Талант клуб» приглашает на индивидуальные и групповые логопедические занятия Реклама
Кормушку по мотивам мультфильма и сказки про птичку Тари, которая чистила зубы крокодилу, сделал житель Зеленограда Жизнь
Чиновники снова обсудят проблему перекрытия въезда в Зеленоград из-за парковки «Азбуки вкуса». Пока все предложения они отвергали Новости
Ресторан грузинской кухни в «Зеленопарке» опроверг обвинения в антисанитарии, опубликованные в популярном телеграм-канале Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру