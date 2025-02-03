Одну божью коровку нашла в лесу наша читательница, когда гуляла с ребенком. В руке насекомое отогрелось и начало шевелиться.

Обычно божьи коровки зимуют в укромных местах — под опавшими листьями, в коре деревьев. Потепление может заставить их выползти наружу, а если потом резко похолодает, некоторые могут погибнуть. Но в Зеленограде похолодание было терпимое — надеемся, большинство этих полезных насекомых выживет, ведь божьи коровки и их личинку питаются тлёй и регулируют ее численность.

Всю неделю обещают около -1 градуса днём и до -4.-7 ночью.