Сейчас в районе Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны) осталось десять голубятен, но только у семи есть разрешения префектуры на размещение. До лета будет решен также вопрос демонтажа или реконструкции голубятни в лесу за корпусом 914. «В настоящее время она не соответствует требованиям по площади строения», уточняют в управе.

В 2022 году вокруг этой голубятни снесли ограду, но трогать саму голубятню не стали. В Мосприроде тогда рассказали, что сносить ее не будут — хозяин должен просто привести в порядок участок вокруг неё. Сегодня это одна из самых больших и красивых голубятен города (если вам знаком ее хозяин — дайте знать, мы хотели бы рассказать о нем, его увлечении и о будущем голубятни).