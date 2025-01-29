До марта управа запланировала освободить двор корпуса 922 от двух голубятен, у которых закончился срок действия разрешения на установку. «Одна голубятня будет полностью демонтирована, а вторая перенесена на новый участок вдоль Железнодорожного проезда», — сообщают в управе.
Сейчас в районе Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны) осталось десять голубятен, но только у семи есть разрешения префектуры на размещение. До лета будет решен также вопрос демонтажа или реконструкции голубятни в лесу за корпусом 914. «В настоящее время она не соответствует требованиям по площади строения», уточняют в управе.
В 2022 году вокруг этой голубятни снесли ограду, но трогать саму голубятню не стали. В Мосприроде тогда рассказали, что сносить ее не будут — хозяин должен просто привести в порядок участок вокруг неё. Сегодня это одна из самых больших и красивых голубятен города (если вам знаком ее хозяин — дайте знать, мы хотели бы рассказать о нем, его увлечении и о будущем голубятни).
В том же 2022 году в процессе капремонта поликлиники и установки ограждения вокруг нее снесли одну из голубятен у корпуса 922. Но выяснилось, что голубей переселили в голубятню на Железнодорожной улице за 8-м микрорайоном.
30 января, в четверг, жителей приглашают принять участие в обходе (видимо, посвященном голубятням) — сбор у корпуса 914 в 12:00. По всем вопросам, связанным с обходом или с состоянием голубятен, можно звонить по телефону 8-499-731-18-49.