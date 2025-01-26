Сообщения в чатах районов начали поступать около 0:50. «Взрыв» слышали, в частности, в корпусах 105, 107, 145, 162, 166, 231, 249, 418, 431 — между некоторыми из этих точек больше километра. У некоторых машин сработали сигнализации.

Судя по съемке с камеры видеонаблюдения на доме одного из поселков рядом с Зеленоградом, это был мощный салют (на полном фото, которое есть в распоряжении редакции «Зеленоград.ру», время 0:53).

Пока петарды может свободно купить любой желающий и безнаказанно применять где и когда угодно, взрывы будут продолжаться. Большинство читателей «Зеленоград.ру» считает, что нужно ввести постоянный или временный запрет на продажу и использование шумной пиротехники (89%). Только 7% считают, что нужно всё оставить как есть.

Московские власти пока не реагируют на мнение горожан, ограничившись рекомендациями. В Подмосковье реакция есть, но неэффективная. Введенный в Солнечногорском районе запрет на использование пиротехники до 31 января не повлиял на жителей — без запрета продажи он остался малоэффективным.

Если вы хотите следить за этой темой и при необходимости помочь в решении этой проблемы, вступайте в ветку «Запрет шумной пиротехники» в нашем телеграм-чате «Сделаем Зеленоград снова зелёным» — там собираются люди, которым важно решение этой проблемы.