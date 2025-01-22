Водитель заезжал на весовую комплекса по переработке отходов «Нева» под Зеленоградом, вышел отдать документы диспетчеру и на фоне звука двигателя услышал мяуканье — среди мусорных пакетов нашли котенка.

Весовщик КПО «Нева» Елена передала котенка администрации, а после работы вернулась за ним и забрала домой.