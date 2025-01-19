Связано ли повреждение отделки с неадекватным климатом в здании, пока неизвестно — зимой на вокзале холодней, чем на улице, иногда там даже идёт снег, а по изначальному проекту отопление не было предусмотрено. Недавно установленные три десятка обогревателей на температуру на вокзале существенно не повлияли.

Мэр Собянин назвал новый вокзал «дворцом железнодорожников и пассажиров», но РЖД считает его «крытым пешеходным мостом».

#отоплениенавокзале