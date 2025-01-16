С 1 января на каждого школьника из бюджета будут выделять в год:

— 1-4 класс: 160,3 тысячи рублей (+8,5%)

— 5-9 класс: 184,6 тысяч (+11%)

— 10-11 класс: 184,6 тысяч (-1,2%)



На каждого воспитанника дошкольной группы полного дня — 237 тысяч (+7,9%), группы кратковременного пребывания — 90,2 тысячи (+20,3%)



Предыдущее изменение было 1 сентября, но тогда финансирование школьников повысили только на 1-2%. Нынешнее изменение приближается в среднем к уровню инфляции. При этом раньше для 5-9 и 10-11 классов норматив финансирования был разный, сейчас его уравняли (в итоге для 10-11 классов он даже немного понизился)



Бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам получают все школы и детсады Москвы — государственные и негосударственные. Такой подход — базовое условие равенства возможностей на получение качественного образования, говорят в мэрии.



Подушевое финансирование в Москве применяют с 2020 года, но сейчас оно значительно отстаёт от накопленной за это время инфляции. Например, в 2020 году на одного старшеклассника выделяли 175 тысяч — сейчас всего лишь на 5,5% больше.



Кроме того, в мэрии обещают направить дополнительные средства на повышение заработной платы учителей и других сотрудников московских учреждений дошкольного и среднего общего образования, обеспечение питания и другие расходы.