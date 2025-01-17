Мы рассчитали эти цифры, исходя из средней суммы оплаты в квитанциях (ЕПД) по зеленоградскому округу. В декабре 2024-го года средний платёж составил 6417 рублей, а в декабре 2023-го — 5908. Это усредненные данные по 97 тысячам зеленоградских ЕПД.



Всего же с момента начала подсчета этой статистики в 2016 году, то есть за восемь лет, средний платёж за квартплату (без учета электричества) вырос на 56%