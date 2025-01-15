Однако продлевать это ограничение не стали и теперь пени рассчитывают исходя из текущей ставки — 21% годовых. Причем сумма пеней рассчитывается на всю сумму долга по текущей ставке.

Пени за коммунальные услуги начисляются по следующему правилу: с 31-го по 90-й день просрочки размер пени составляет 1/300 от ставки ЦБ за каждый день. С 91-го дня и далее — 1/130 от ставки ЦБ за каждый день. То есть, чем дольше не оплачен счет, тем больше становится пеня.

Должников в Зеленограде существенное количество. По данным «Жилищника», на конец ноября лицевых счетов с задолженностью было 6100. Средняя (медианная) сумма задолженности — почти 29 тысяч рублей, срок — пять месяцев. Для такого долга пеня за каждый день просрочки составит теперь около 47 рублей или 1400 в месяц.