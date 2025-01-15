ДТП произошло во вторник вечером на 50-м километре Ленинградского шоссе (в районе развязки на Есипово). Из-за ДТП перекрыли три ряда. Образовалась пробка.

Сначала столкнулся автобус и три легковых автомобиля, ехавшие в попутном направлении.

Через некоторое время водитель другого автобуса совершил столкновение со стоящим автобусом и затем наехал на вышедших из него людей, сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП один человек погиб, один получил телесные повреждения (позже он тоже скончался).