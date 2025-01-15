Продукция «Квалитета» применяется в производстве медицинского оборудования, кабельной промышленности, авиаотрасли и кораблестроении. За счет увеличения производственных площадей, в компании рассчитывают увеличить производственные мощности на 50%. В основном — деталей, узлов и механизмов нестандартных форм и размеров. В частности, «Квалитет» планирует увеличить производство корпусов и панелей для сверхмощных компьютеров, которые используются в различных отраслях приборостроения.

«Каждый наш проект не похож на другой, мы работаем по конструкторской документации заказчика. Также у нас есть собственное конструкторское бюро, которое занимается проектированием деталей любой сложности», — прокомментировал гендиректор компании Максим Кустарев.

Объем инвестиций в новое здание составит более 500 млн рублей. На новом производстве создадут 120 рабочих мест. В новом здании общей площадью более 4,5 тысяч кв.м оборудуют три основных цеха: токарный, фрезерный и специального покрытия с высокоточными станками ЧПУ и прецизионным оборудованием. Срок реализации проекта — пять лет.