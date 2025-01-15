Хирург Надежда Кузина после рентгена и УЗИ предположила наличие инородного тела в желудочно-кишечном тракте и назначила Шаману операцию. Оказалось, что собака съела кусок клеёнки длиной более полуметра. Из-за этого возникла непроходимость ЖКТ, а длинный фрагмент клеёнки прошёл весь тонкий отдел кишечника и собрал его «гармошкой».

После успешной операции питомец в течение недели получал терапию в дневном стационаре. Его состояние быстро улучшалось и через десять дней Шаман уже смог отправиться на природу со своим хозяином.

«С большой признательностью выражаю благодарность и почтение сотрудникам зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных за спасение от неминуемой гибели моего преданного друга и охотничьего напарника», — сказал Евгений после лечения.