Водитель автомобиля пострадал в это ДТП и самостоятельно обратился в травмпункт.

«Водитель автобуса вначале мялся и говорил что-то типа „это, наверное, я виноват“, но по приезду сотрудников вступил уже в агрессию со словами „ты что, не видел, что я ехать начал, куда ты едешь“. Когда сотрудники показали видео с камер, по его лицу явно было видно что он не ожидал что получится так, как есть», — рассказал «Зеленоград.ру» водитель «Мерседеса».