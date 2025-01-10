По сути это сервис для размещения объявления о пропаже или находке животного с возможностью поиска. В областном правительстве считают, что сервис увеличивает шансы найти потерявшегося питомца, благодаря увеличению оперативности обмена информацией.

Искать по объявлениям можно по полу, возрасту, породе, окрасу, клейму/номеру чипа и по другим параметрам. Также можно загрузить фото животного и нейросеть покажет объявления с похожими фотографиями. А ещё сервис будет оповещать о совпадениях по вашей публикации.

Объявление публикуется на 30 дней. В течение этого времени его можно отредактировать, но создать новое с аналогичными критериями не получится. По истечении месяца, объявление можно опубликовать повторно.

Адрес сервиса https://uslugi.mosreg.ru/lost-pet-search.

Аналогичный сервис несколько лет назад запустила мэрия Москвы. Правда, поиска по фото там нет. С его помощью удалось вернуть хозяевам несколько сотен животных.

В Зеленограде для поиска домашних животных есть крупный канал «Потеряшки Зеленограда»: вконтакте, телеграме и одноклассниках. Также объявления вы можете размещать в чатах микрорайонов.