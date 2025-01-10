В ночь с 7 на 8 января он приехал к её дому и через окно увидел её с другим мужчиной. Тогда он доехал до ближайшей заправки, купил там канистру с бензином, вернулся к дому, облил бензином крыльцо и входную дверь, и поджёг их. Женщина скончалась от отравления угарным газом, мужчина, который был в доме, смог выбраться.

Подозреваемого быстро задержали. Он оказался гражданином Молдовы. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом.