Выставка «Чудесные приключения Алисы» посвящена юбилею знаменитых книг Льюиса Кэрролла. Фигурки его героев сделали в творческой мастерской «Чудеса из ваты»: любознательную и воспитанную девочку Алису, Белого кролика, сумасшедшего Шляпника, Чеширского кота и других обитателей Страны чудес и Зазеркалья.
Выставку дополнят рисунки художников Мэйбл Люси Эттвелл, Грега Хильдебранта и Павла Пепперштейна, которые считаются лучшими иллюстраторами сказок про Алису. В залах культурного центра также можно будет послушать сказки Кэрролла, рассказанные голосовым помощником «Алисой», рассказали организаторы.
Выставка работает до конца января — зайдите и удивитесь творческим талантам наших соседей. Вход бесплатный, без регистрации. Режим работы «Творческого лицея» в корпусе 813: понедельник-пятница 9:00—21:00, выходные 10:00—19:00. Телефон для справок +7-499-710-0638
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