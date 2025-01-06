Кафе работает с 10 до 22 часов, в пятницу и субботу — до 23.

«Хорошие руки» — это сеть моно-кафе из Рязани. Семь лет назад её основатели отучились в итальянской кулинарной школе IFSE, открыли первый паста-бар в своем городе, а теперь завоёвывают столицу через Зеленоград. В «Станции» уже работает их паста-бар.



