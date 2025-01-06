Оно расположено на втором этаже фудмолла «Станция».
В меню всё из рыбы и морепродуктов:
- горячие блюда: тунец, лосось, дорадо, морской окунь, камбала (710-1100)
- супы: уха и томатный (480-580)
- холодные закуски: тар-тар с тунцом, лососем, угрем (640-820), страчателла с томатами (760)
- салаты: с лососем (640), с морепродуктами и страчателлой (820), с креветкой и кальмаром (590), с тунцом (570)
- горячие закуски: фиш&чипс (690), креветки/гребешки/кальмар с микс салатом (660-740)
- мидии с разными соусами (690-790)
- поке с креветкой, лососем, тунцом или угрём (680-790)
- гарниры, соусы, напитки (в том числе безалкогольное вино).
Кафе работает с 10 до 22 часов, в пятницу и субботу — до 23.
«Хорошие руки» — это сеть моно-кафе из Рязани. Семь лет назад её основатели отучились в итальянской кулинарной школе IFSE, открыли первый паста-бар в своем городе, а теперь завоёвывают столицу через Зеленоград. В «Станции» уже работает их паста-бар.
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