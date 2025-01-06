Ледяной трон, на который можно сесть, карета с окошками и медведь — дети от них в восторге. Обязательно приходите в любое время — ледяные скульптуры подсвечены.
Украшение площади ещё не закончено — прямо сейчас доделывают аллею из ледяных фонарей.
Ледяные скульптуры стоят также на Михайловском пруду в 15-м микрорайоне.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
В этот день, 3 января 1992 года, Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы, а внутри него образовано пять районов Новости
Для участия в общих собраниях собственников теперь обязательно указывать СНИЛС. Такую поправку внесла зеленоградский депутат Ирина Белых и приняла Госдума Новости
Скейт-парк на Озерной аллее обещают восстановить в 2025 году. Будет он бетонным или снова из недолговечной фанеры, пока неизвестно Новости
Слухи про объединение школ искусств и отмену бюджетных мест распространяются по Зеленограду. Мэрия всё опровергает Новости
Пять магазинов «ВкусВилл» стали работать круглосуточно. Ночью там нет никого, кроме покупателей Новости
Половину расходов городского транспорта субсидирует бюджет — в мэрии объяснили причину роста тарифов на проезд Новости
Катки во дворах обещают начать заливать при температуре -5 градусов и ниже. Правда, до конца года таких морозов не обещают Новости
Заряжаемся атмосферой праздника и устраиваем самые теплые встречи в кафе «KakaVa Mama» — специальные условия на проведение мероприятий, открыт приём заказов на блюда к новогоднему столу Реклама