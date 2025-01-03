Принимают ели, сосны, пихты, ветки хвойных деревьев. Из переработанных деревьев делают щепу, которая используется для удобрения почвы, подсыпки в вольерах для животных, обустройства экологических троп. Прежде, чем выбрасывать елку, снимите с дерева новогодние украшения и упаковку. Это важно, потому что попадание пластика и стекла в щепу опасно для зверей и птиц. Пункты приёма будут работать до конца февраля.

Впрочем, пунктов приёма новогодних ёлок стало значительно меньше, чем в прошлом году. Возможно, ответственных людей, готовых нести дерево в специальный пункт, а не в ближайший мусорный контейнер, становится меньше. Да и живые ёлки ставят редко — среди читателей «Зеленоград.ру» таких лишь 11%, а у остальных ёлка искусственная.