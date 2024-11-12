Пассажир 400-го автобуса напал на контролёра. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы 12.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Возле автобусной остановки «Дворец культуры» два человека прижимают к асфальту третьего — такое видео прислал в редакцию «Зеленоград.ру» очевидец около 13 часов в пятницу.

Другой очевидец рассказал «Зеленоград.ру», что пассажир ударил женщину-контролёра, разбил губу, повредил зуб, а также распылил газовый баллончик. «Этот парень чуть в нокаут не отправил контролёра, и потом с балончиком напал на мужчину, который за неё заступился», — рассказал ещё один очевидец.

В ГКУ «Организатор перевозок», где работают контролеры, подтвердили «Зеленоград.ру» это происшествие: контролёр выявил безбилетника, в ответ на требование предъявить документ, удостоверяющий личность, пассажир ответил отказом, повёл себя агрессивно и ударил контролёра кулаком в лицо. Контролер обратился в полицию, которая начала проверку.

Нападение на сотрудников Московского транспорта расценивается как «применение насилия в отношении представителя власти», поэтому возбуждено уголовное дело по соответствующей (318-й) статье. Спектр наказания широкий: от штрафа в 200 тысяч до лишения свободы на десять лет. Впрочем, обычно за нападения на контролеров суды в Москве приговаривают к 1-2 годам лишения свободы условно.

Эта уголовная статья относится к ведению Следственного комитета. Сейчас с агрессивным пассажиром «проводят следственные действия». Это дело взял на контроль глава СК Бастрыкин.

Задержанному 28 лет. Некоторые каналы сообщали (непонятно на чем основываясь), что задержанный — приезжий, иностранец и т. п. Однако он оказался местным жителем.

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Метки:
оплата проезда, контролеры
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