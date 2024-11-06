Те, кто говорил «новый асфальт сойдёт весной, вместе со снегом» оказались чересчур оптимистичны. Эта фотография сделана возле пересечения с улицей Каменка спустя неделю после укладки асфальта.

Вероятно, спешка и возможные нарушения технологии укладки асфальта при низких температурах, дожде и снеге, дают о себе знать. Аналогичные проблемы могут возникнуть и на других улицах, которые пытались «комплексно благоустроить» с весны, а теперь спешат закончить любой ценой.

Гарантийный срок по контракту между заказчиком ГБУ «Автомобильные дороги» и подрядчиком ООО «МДК» составляет от одного до трёх лет в зависимости от вида работ. Всё время ремонта зеленоградская администрация делала вид, что её эти работы не касаются, так как заказчиком выступает московская организация. Хотелось бы, чтобы хоть сейчас префектура включилась и начала следить за качеством и заставлять подрядчика переделывать ошибки по гарантии.

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