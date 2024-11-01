Зеленоградский производитель микроэлектроники претендует на победу в номинации «Лучший объект туристического показа».

На «Микроне» больше десяти туристических маршрутов для разных групп посетителей: от школьников и студентов до акционеров. На заводе утверждают, что они — единственная в мире фабрика чипов, открытая для туристов и считают важным поддерживать интерес к производству у нового поколения инженеров и технологов.

Победителей премии выбирает как профессиональное жюри, так и голосование через чат-бот в телеграме — давайте поддержим зеленоградское предприятие.

В прошлые годы победителями премии «Путеводная звезда» становились зеленоградская гостиница Benedict, а также житель Зеленограда, москвовед и тревел-блогер Александр Усольцев (сейчас он уже в жюри).